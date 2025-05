Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 9 maggio

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 9 maggio 2025.

Anticipazioni

In questa puntata un racconto sulle inquietudini degli incel, i celibi involontari, al centro del dibattito dopo la serie tv “Adolescence”. “Farwest” è entrato in questo mondo senza filtri, dentro le pieghe più buie della solitudine maschile contemporanea: dalla cronaca nera alle testimonianze dirette, un vero e proprio viaggio tra gli incel italiani di oggi. Al centro della puntata, inoltre, un’inchiesta esclusiva sull’oro. “Farwest” torna sulla vicenda della Global Group Consulting con importanti novità sulla figura di Samuel Gatto, l’uomo che vendeva lingotti inesistenti, truffando le persone per milioni di euro. Ma c’è anche il lato che riguarda lo sfruttamento di chi lavora nel settore: le telecamere della trasmissione di Sottile si sono infiltrate in alcune aziende del distretto orafo di Arezzo per svelare il dramma di operai costretti a condizioni e a paghe disumane. Ospiti della puntata: Sebastiano Barisoni, Carlo Massarini, Paolo Kessisoglu e Antonio Padellaro.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.