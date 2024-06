Su Rai1 la partita valevole per Euro 2024 Serbia-Inghilterra ha conquistato 4.865.000 spettatori pari al 28.7% di share (primo tempo: 5.060.000 – 29.4%, secondo tempo: 4.676.000 – 28.1%; pre e post gara nel complesso: 3.210.000 – 20.5%) Su Canale5 la dizi turca Segreti di Famiglia ha ottenuto un a.m. di 1.984.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 Il Velo Nuziale ha raccolto 818.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Così è la vita ha collezionato 782.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.285.000 spettatori con il 7.5% (anteprima a 800.000 e il 4.8%, Plus a 1.045.000 e il 7.7%). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 673.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 La Torre di Babele – Cosa resta di Berlinguer? ha interessato 585 .000 spettatori con il 3.4%.