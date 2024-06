Segreti di famiglia: quante puntate, durata e quando finisce la soap

Quante puntate sono previste per Segreti di famiglia? La nuova serie va in onda in prima visione su Canale 5 dal 16 giugno 2024 alle ore 21.30. Una nuova soap turca che appassionerà tutti gli amanti del genere e ci farà compagnia ogni domenica per tutta l’estate. In totale sono 95 gli episodi che compongono la serie, nell’arco di tre stagioni. Per la versione internazionale – ovvero con un minutaggio di circa 40/45 minuti a episodio – le puntate sono di più. Segreti di famiglia ci farà dunque compagnia per tutta l’estate. In Italia la prima stagione è composta da 111 episodi.

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Segreti di famiglia? Come detto ogni episodio dura circa 45 minuti e in ogni puntata Canale 5 trasmette tre episodi. Appuntamento dunque dal 16 giugno alle ore 21.30. La chiusura è prevista per 00.20. La durata è quindi di circa tre ore, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Dove vedere Segreti di famiglia in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 in prima visione ogni domenica dal 16 giugno 2024. Anche on demand e in streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.