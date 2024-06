Segreti di famiglia: la trama della serie turca in onda su Canale 5. Di cosa parla

Segreti di famiglia è la nuova serie turca in onda su Canale 5 dal 16 giugno 2024 alle ore 21.30 in prima serata e in prima visione. La vita del rispettato procuratore Ilgaz Kaya, che ha appreso dal padre poliziotto valori come l’onestà e l’onore, si intreccia con quella di un’avvocata un po’ spregiudicata, Ceylin Erguvan, che non si ferma davanti a nulla ed è avversa alle regole. Ma la verità non è mai bianca o nera, e uniranno le loro forze per risolvere un complicato caso di omicidio. Ma vediamo insieme la trama completa della soap.

Trama

Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu) è un uomo dalle forti convinzioni. Si tratta di un pubblico ministero rispettato, che non esita a mettere al primo posto verità e giustizia. Suo padre, di cui è il figlio maggiore, è il capo della polizia Metin Kaya (Hüseyin Avni Danyal). Invece, Ceylin Erguvan (Pınar Deniz), professione avvocato, fa parte di una classe inferiore e non esita a sfruttare qualsiasi scorciatoia pur di vedere realizzati i propri obiettivi. Dalla sua ha l’audacia, l’intelligenza e la mancanza di pregiudizi.

Ilgaz prende la decisione di chiedere aiuto a lei in qualità di avvocato per il fratello minore coinvolto in un omicidio. Qualora sia colpevole, sia lui sia Metin auspicano che la legge faccia il suo corso. Tuttavia, è un caso complesso. Crede che i metodi poco ortodossi di Ceylin possano svelare cosa sia successo. È così che inizia la loro collaborazione, che fa emergere misteri che si estendono a entrambe le loro famiglie.

Quante puntate

Abbiamo visto la trama di Segreti di famiglia, ma quante puntate sono previste? La fiction di Canale 5 va in onda in prima serata ogni domenica dal 16 giugno 2024. In totale sono 95 gli episodi che compongono la serie, nell’arco di tre stagioni. Per la versione internazionale – ovvero con un minutaggio di circa 40/45 minuti a episodio – le puntate sono di più. Segreti di famiglia ci farà dunque compagnia per tutta l’estate. In Italia la prima stagione è composta da 111 episodi.