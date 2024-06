Giovanna Botteri va in pensione: “È un grande cambiamento, giusto anche dare il cambio ai giovani”

Giovanna Botteri va in pensione: “È un grande cambiamento”

Giovanna Botteri, una delle giornaliste Rai più note della televisione italiana, va in pensione: lo ha annunciato lei stessa in un’intervista all’Adnkronos.

“Vado in pensione. È tutto un po’ strano, da oggi sarà diverso: tornerò in Italia, sicuramente è un grande cambiamento ma anche il cambiamento può essere positivo” ha dichiarato la reporter.

“Certo è un grande salto, sono ormai tantissimi anni che vivo all’estero, ma è la vita, è giusto anche dare il cambio ai giovani, darsi il testimone, ci sono bravissimi giornalisti giovani in giro. È un avvicendamento naturale” ha aggiunto.

Giovanna Botteri, però, ha sottolineato che il suo non sarà un abbandono alla professione definitivo: “Ma un mestiere così non è che si abbandona: noi questo sappiamo fare e continuiamo a fare, come Il suonatore Jones di De André, ‘suonare ti tocca / per tutta la vita’. È una strada che forse si fa anche in un modo diverso”.

Nata a Trieste, Giovanna Botteri inizia a lavorare in Rai nel 1985. Dopo aver collaborato ad alcuni programmi di Michele Santoro è diventata inviata speciale all’estero spostandosi prima a New York, poi a Pechino e infine a Parigi.