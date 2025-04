Costanza: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, domenica 6 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Costanza, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa, ispirata al romanzo di Gazzola, Questione di Costanza (pubblicato da Longanesi), con protagonisti Miriam Dalmazio e Marco Rossetti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della terza puntata, Costanza e Marco non fanno che ripensare al bacio che si sono dati. Dopo aver chiarito a Marco che è stato uno sbaglio, Costanza vorrebbe essere sincera con Ludovico. Ma quando lui le parla della sua

intolleranza per i tradimenti, lei decide di non rischiare. Diana scopre di essere incinta, ma lei e Anselmo reagiscono alla notizia con sentimenti opposti. Una volta scoperta la gravidanza della collega, Costanza le si riavvicina. Quando intuisce che il corpo di Aldegard potrebbe essere sepolto proprio a Montorio, Diana la appoggia, e in effetti gli scavi riportano alla luce il suo scheletro. Costanza raggiunge Ludovico per festeggiare i successi lavorativi: dopo che lei gli confessa il bacio dato a Marco, però, Ludovico la lascia e se ne va.

Nel secondo episodio della terza puntata di Costanza, nonostante i successi del Dipartimento, a Melchiorre vengono negati altri fondi per proseguire le ricerche. Diana cerca un bando per proseguire, mentre Costanza registra quella che potrebbe essere l’ultima puntata del suo podcast: la sua invettiva contro il taglio dei fondi ribalterà la situazione? Vista l’attrazione per Stefano, Toni decide di sospendere le sedute, ma cambia idea quando lo trova a gestire un attacco di rabbia del figlio. Ludovico continua a evitare Costanza credendo che sia ancora troppo legata a Marco, ma Anselmo prova a farlo ragionare, su suggerimento di Diana. Alla notizia che il rettore ha sbloccato i fondi, i colleghi festeggiano e finalmente Costanza e Ludovico si riconciliano.

Costanza: il cast

Abbiamo visto la trama di Costanza, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Miriam Dalmazio: Costanza

Marco Rossetti: Marco

Eleonora De Luca: Toni

Lorenzo Cervasio

Caterina Shulha: Diana

Davide Iacopini: Anselmo

Franco Castellano: Prof Melchiorre

Bianca Panconi: Selvaggia di Staufen

Kaspar Capparoni: Federico II di Svevia

Streaming e tv

Dove vedere Costanza in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica (e lunedì) sera a partire dalle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.