Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 6 aprile 2025

Questa sera, domenica 6 aprile 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 6 aprile 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Ampio approfondimento dedicato alle conseguenze dei dazi imposti da Donald Trump. Inoltre, nel corso della trasmissione interverrà Nate Vance, marine che ha combattuto in prima linea in Ucraina e cugino del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, per commentare le azioni dell’amministrazione americana. Inoltre, un approfondimento sul caso Garlasco, che si è riaperto con l’indagine a carico di Andrea Sempio.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 6 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.