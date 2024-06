Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 16 giugno 2024 su Rai 3

Questa sera, domenica 16 giugno 2024, va in onda in prima serata una puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,55. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 16 giugno 2024 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Un incidente sul lavoro al minuto, tre morti al giorno, più di milleduecento all’anno. “Lavoro a perdere” di Danilo Procaccianti è l’inchiesta d’apertura di “Report” in onda stasera. Solo negli ultimi quattro mesi ci sono stati tre incidenti con più morti nello stesso evento: Casteldaccia (Pa), Suviana (Bo) e Firenze dove, per il crollo di una trave, sono morti 5 operai il 16 febbraio scorso e ad oggi non c’è nessun nome iscritto sul registro degli indagati. Cosa sta facendo la politica per ridurre questi tragici numeri?

L’acqua è un bene comune e la rete idrica appartiene allo Stato che la affida in gestione a soggetti privati, pubblici, o misti. Con “Acque scure” di Emanuele Bellano, la testimonianza esclusiva di un imprenditore italiano che ha cercato di entrare nel grande business della depurazione delle acque permette di scoperchiare e di ricostruire dall’interno il meccanismo dei grandi appalti internazionali di questo settore.

L’ACI nasce nel 1898 come associazione di appassionati torinesi dell’automobile, diventa poi un’associazione nazionale che nel secondo dopoguerra cresce fino a entrare nel parastato diventando il gestore del PRA, il registro delle automobili. In “Quattro ruote e quattrini” di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, si apprende che i soldi delle imposte sulle auto insieme alle tessere dei milioni di soci, nel corso degli ultimi decenni hanno portato l’Automobile Club d’Italia a possedere immobili per più di 215 milioni di euro e persino l’80% di quote dell’assicurazione SARA: il fatturato ACI si aggira sui 600 milioni di euro

L’Italia con i suoi 320 impianti, per il 90% accreditati con il Servizio sanitario nazionale, è uno dei paesi al mondo con la più antica tradizione termale. L’inchiesta di Chiara De Luca, “Un buco nell’acqua”, rivela che la società Montecatini Terme Spa, di proprietà di Comune e Regione, è in perdita dal 2011 e oggi tutto il patrimonio immobiliare, stimato in 50 milioni di euro, è finito all’asta per un valore di circa 42 milioni di euro. Il programma di Rai 3 ha analizzato i motivi per cui si è arrivati a questo punto. Report vi aspetta questa sera, domenica 16 giugno 2024, in prima serata dalle ore 20,55 su Rai 3.