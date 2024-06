Segreti di famiglia: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, 16 giugno 2024, alle ore 21.30 va in onda in prima serata Segreti di famiglia, la nuova fiction turca in onda su Canale 5 che ci farà compagnia per tutta l’estate. Protagonisti gli attori Pinar Deniz e Kaan Urgancıoğlu (l’Emir di Endless Love). La soap ruota attorno a un’avvocata impavida e a un procuratore rispettato i cui percorsi si incrociano durante un’indagine su un crimine. Vediamo insieme trama e cast di questa sera.

Trama e anticipazioni

La serie seguirà le vicende di Ilgaz Kaya, un rispettato procuratore che ha ereditato dal padre poliziotto i suoi valori: onestà e onore. La sua vita si intreccerà con quella di Ceylin Erguvan, una giovane avvocata disinvolta e pronta a qualsiasi cosa pur di vincere e scalare la vetta del successo. Ceylin, il cui motto è quello di ignorare le regole, si unirà ad Ilgaz per risolvere un complicato caso di omicidio che coinvolgerà direttamente il fratello minore del procuratore.

Nonostante i legami familiari, Ilgaz sarà determinato a scoprire la verità senza fare sconti: nel corso delle indagini, i due protagonisti si troveranno immersi in una rete di misteri che coinvolgerà inaspettatamente entrambe le loro famiglie, rendendo la ricerca della verità molto più intricata.

Segreti di famiglia: il cast

Protagonista è Kaan Urgancıoğlu, che il pubblico di Canale 5 ha già conosciuto e apprezzato in Endless Love. Tra gli attori anche Pınar Deniz famosa in Turchia grazie al serial drammatico Kırmızı Oda. Tra gli interpreti secondari più importanti ci sono Başak Gümülcinelioğlu, star della serie DayDreamer – Le ali del sogno, che nel 2023 si aggiudica un Premio come Miglior attrice non protagonista agli Ayakli Gazete TV Stars Awards.