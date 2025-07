La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della decima puntata

Questa sera, domenica 27 luglio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la decima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Hikmet convoca tutte le domestiche della villa e sottolinea che è lei a comandare. Ramazan rivela a Enise che Samet gli aveva dato l’ordine di abbandonare Sumru e Nihayet a Zelve, così lei le va a cercare. Non appena le trova, le porta a casa di Zehra, sua sorella. Lì, racconta loro che anche lei ha abbandonato Villa Sansalan. Nel frattempo, le foto di Cihan e Melek che si baciano vengono pubblicate online e scoppia uno scandalo. Samet, per cercare di salvare la situazione, suggerisce a Cihan di tenere una conferenza stampa insieme a Sevilay al loro albergo.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 27 luglio 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.