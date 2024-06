Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 16 giugno 2024

Questa sera, domenica 16 giugno 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 16 giugno 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di questa sera, domenica 16 giugno, Giuseppe Brindisi intervista il neodeputato della Lega al Parlamento europeo Roberto Vannacci.

Nel corso della puntata si parlerà anche del boom della chirurgia estetica tra gli adolescenti.

Spazio poi al giallo della morte di Angelo Onorato, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, su cui ci si continua a indagare.

Infine, continua con un nuovo capitolo l’inchiesta di Zona Bianca sulle sette e sul mondo dei presunti veggenti.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 16 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.