Resta con me streaming, diretta tv e replica: dove vedere il film

Questa sera, mercoledì 18 novembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Resta con me, film del 2018 che racconta una storia vera. Quella di due ragazzi rimasti alla deriva nell’oceano dopo una tempesta. Ma dove vedere Resta con me in diretta tv, streaming e replica? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 4 novembre 2020 – in chiaro (gratis) alle ore 21,20 su Rai 2 (canale tv 2 o 502 del digitale terrestre).

Resta con me: streaming e repliche

Non solo tv. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone, sarà possibile recuperare il film per vederlo in “replica” grazie alla funzione on demand.

Il cast del film

Abbiamo visto dove vedere Resta con me in tv, streaming e replica, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Shailene Woodley: Tami Oldham

Sam Claflin: Richard Sharp

Jeffrey Thomas: Peter Crompton

Elizabeth Hawthorne: Christine Crompton

Grace Palmer: Deb

