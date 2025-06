Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 8 giugno 2025 su Rai 3

Questa sera, domenica 8 giugno 2025, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 8 giugno 2025 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Con schiuma e senza bolle: è il consiglio per bere una birra senza controindicazioni. Perché la birra è un alimento e come tale va trattato e tutelato in tutte le sue fasi fino al bicchiere. Una bevanda di cui si occupa “Report” – in onda domenica 8 giugno alle 20.30 su Rai 3 e RaiPlay – con l’inchiesta di Bernardo Iovene con la collaborazione di Lidia Galeazzo “Birra. E non sai cosa bevi”. Oltre all’acqua, al malto d’orzo, al luppolo e al lievito c’è la CO2 che viene sottovalutata dai gestori di pub e dai consumatori. L’anidride carbonica se consumata in eccesso può provocare disturbi allo stomaco, mal di testa il giorno dopo e alterare lo stesso sapore della birra. Attraverso l’aiuto di esperti “Report” indicherà il modo giusto di versare la birra nel bicchiere e l’importanza della schiuma, ma si occuperà anche del settore delle birre industriali il cui mercato è quasi totalmente in mano a poche multinazionali, compresa la birra Messina e l’Ichnusa, entrambe di proprietà di Heineken. Infine, obiettivo sulla birra artigianale, ricostruendo la cosiddetta rivoluzione artigianale iniziata in Piemonte nel 1996.

A seguire, “Omissione di soccorso” di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Alessia Pelagaggi. I Pronto Soccorso sono scesi da 659 nel 2003 a 433 nel 2023, un taglio di 226 servizi in venti anni. Quelli superstiti sono passati ciascuno da 34 mila accessi di pazienti a quasi 42 mila in media all’anno. Si finisce ad aspettare ore o persino giorni prima di una dimissione o di un ricovero. E così possono verificarsi situazioni in cui i pazienti sono privati della loro dignità e ammassati nelle corsie senza ricevere assistenza. Ma anche medici e infermieri vivono una situazione di stress e rischio aggressioni e sempre più lasciano il servizio sanitario nazionale, anche per andare all’estero. Per mettere una toppa alla carenza di personale, la Regione Lazio ha preso in affitto posti letto da strutture private, fra cui quelle del potente senatore leghista Antonio Angelucci. Molte Asl, poi, arruolano, attraverso cooperative, dei medici pagati a gettone che coprono i turni richiesti. È il fenomeno dei gettonisti. “Report” racconterà lo status quo dei Pronto Soccorso in Italia e verificherà l’efficacia delle misure del Ministro della Salute Schillaci per rispondere a una situazione ormai al collasso.

E ancora, “La caduta di Varsavia” di Manuele Bonaccorsi e Chiara D’Ambros, con la collaborazione di Madi Ferrucci. Lo scorso primo giugno Karol Nawrocki è diventato Presidente della Polonia con il 50,89% dei voti e una campagna elettorale centrata su posizioni fortemente anti-immigrazione anche nei confronti degli ucraini. Dopo l’inizio dell’invasione su larga scala da parte della Russia, 3,6 milioni di Ucraini hanno trovato rifugio in Polonia. Inizialmente accolti con grande apertura, ora non sono più i benvenuti.

Per “Lab Report”, infine, “Il grande flop” di Danilo Procaccianti con la collaborazione di Eleonora Numico. La spesa Pnrr in Sicilia è al palo, tutti i progetti sono in ritardo e il presidente Schifani ha convocato una riunione urgente per capire cosa non funziona. A Palermo il caso più evidente è quello degli asili nido dove su decine di progetti solo tre sono effettivamente in costruzione.