Redemption Day: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 11 gennaio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Redemption Day, film thriller d’azione americano del 2021 diretto e co-scritto da Hicham Hajji. Il film è interpretato da Gary Dourdan, Serinda Swan, Andy García, Martin Donovan, Robert Knepper e Samy Naceri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver ricevuto una medaglia d’onore per il coraggio mostrato nella lotta all’Isis, il capitano Brad Paxton soffre degli effetti derivanti dall’essere stato per troppo tempo in una zona di guerra. Accudito amorevolmente dalla moglie Kate, Brad sta cercando di riadattarsi alla vita di tutti i giorni. Un giorno, Kate, rinomata archeologa, riceve un’opportunità di lavoro unica in Marocco e Brad la esorta ad accettarla. Al suo arrivo, la donna viene rapita da un gruppo terroristico che chiede 10 milioni di dollari per liberarla. Brad si precipita allora sul posto, dove ben presto sar

Redemption Day: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Redemption Day, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gary Dourdan: Brad Paxton

Serinda Swan: Kate Paxton

Andy García: ambasciatore Williams

Brice Bexter: Younes Laalej

Ernie Hudson: Ed Paxton

Martin Donovan: Tom Fitzgerald

Robert Knepper: misterioso lobbista del petrolio

Samy Naceri: Jaafar El Hadi

Yassine Azzouz: Amir Jadid

Lilia Hajji: Clair Paxton

Brahim Rachiki: Jean Rashidi

Streaming e tv

Dove vedere Redemption Day in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 11 gennaio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.