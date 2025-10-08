Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il piano di pace per Gaza, su cui le diplomazie sono al lavoro a Sharm el-Sheikh, sarà al centro del nuovo appuntamento di mercoledì 8 ottobre, con “Realpolitik” condotto da Tommaso Labate in prima serata su Rete 4. Tanti gli ospiti illustri che forniranno il loro punto di vista, tra cui Massimo D’Alema, Matteo Renzi, Nichi Vendola e Roberto Vannacci.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.