Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 25 marzo 2026

Questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Con analisi e approfondimenti spazio all’esito del voto del referendum sulla giustizia, mentre le opposizioni festeggiano la vittoria del No e ci si chiede quali saranno i prossimi passi del Governo Meloni. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Tra gli ospiti: Walter Veltroni, Lucia Annunziata, Gennaro Sangiuliano e Virginia Raggi.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.