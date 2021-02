Raised by Wolves – Una nuova umanità: trama, cast, trailer e streaming della serie tv

Raised By Wolves è la nuova serie Sky in onda dall’8 febbraio 2021 alle 21.15, che segna il debutto in una produzione televisiva per Ridley Scott. La serie tv sci-fi è composta da dieci episodi, disponibili anche on-demand e in streaming su NOW TV. Visto il grande successo già ottenuto, è stata rinnovata per una seconda stagione. Ma qual è la trama e di cosa parla Raised by Wolves? Qual è il cast e il trailer? Dove vederla in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

La serie racconta di due androidi, Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim), fuggiti da una Terra devastata dalla guerra tra atei militanti e un ordine religioso di derivazione cristiana, quello dei Mitraici, per colonizzare il pianeta Kepler-22b. Gli androidi portano con sé embrioni umani con cui iniziare una nuova civiltà. Dodici anni dopo, secondo la trama di Raised by Wolves, solo un bambino, Campion, è sopravvissuto. Mentre le prospettive per il futuro della colonia appaiono cupe, i tre scopriranno che non sono gli unici rifugiati dalla Terra in questa parte dell’universo. Insieme a loro una colonia umana è sbarcata sul pianeta vergine. Tra loro membri dell’ordine religioso, come Marcus, interpretato da Travis Fimmel (Vikings), ma non solo. Mentre la colonia umana minaccia di essere distrutta dalle differenze confessionali, gli androidi imparano che controllare le credenze degli esseri umani è un compito arduo e insidioso.

Raised by Wolves: il cast

Amanda Collin è l’androide Madre, mandata su Kepler-22b per dare vita a una colonia di atei; Abubakar Salim è l’androide Father, mandato insieme a Madre su Kepler-22b per proteggere e aiutare la colonia a svilupparsi; Winta McGrath è Campion, il più giovane dei sei bambini nati dagli embrioni portati su Kepler-22b da Madre e Padre, nonché l’unico sopravvissuto;

Travis Fimmel è Marcus, un capitano mitraico che va a esplorare Kepler-22b e che entra in contatto con Campion e Madre; Niamh Algar è Sue, una soldatessa mitraica con un segreto, nonché la moglie di Marcus e la madre di Paul; Sienna Guillory è Mary, partner di Caleb e dottoressa atea; Jack Hawkins è Caleb, partner di Mary e soldato ateo; Jordan Loughran è Tempest, una dei sopravvissuti dell’Arca; Felix Jamieson è Paul, il figlio biologico di Marcus e Sue, uno dei sopravvissuti dell’Arca;

Ethan Hazzard è Hunter, uno dei sopravvissuti dell’Arca; Aasiya Shah è Holly, una dei sopravvissuti dell’Arca; Ivy Wong è Vita, una dei sopravvissuti dell’Arca; Nel cast di Raised by Wolves anche Matias Varela che è Lucius, un soldato mitraico fedelissimo al suo credo, sopravvissuto all’incidente che ha distrutto l’Arca; Cosmo Jarvis è Campion Sturges, un ex scienziato e hacker mitraico poi affiliato agli atei, nonché il creatore di Madre; Steve Wall è Ambrose, un leader mitraico con cui si scontra Marcus.

Raised by Wolves – Una nuova umanità: il trailer

Ecco il trailer della prima serie di Ridley Scott, su Sky Atlantic dall’8 febbraio 2021.

Streaming e tv

Dove vedere la nuova serie Raised By Wolves, la prima diretta da Ridley Scott? I dieci episodi andranno in onda su Sky Atlantic da lunedì 8 febbraio a partire dalle 21.15 e saranno disponibili anche in streaming su NOW TV.

