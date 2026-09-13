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Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla puntata del 13 settembre

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 13 settembre

Questa sera, domenica 13 settembre 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Dopo essere stato colpito da Selim, Mahir viene portato urgentemente in ospedale. Sureyya, in un delirio provocato dal dolore, vede Mehmet portare via suo figlio e lo supplica in ogni modo di farlo vivere. Canfeza è disperata e decide di lasciare in mano a Mahir una ciocca dei suoi capelli, così da fargli sentire la sua presenza. Il peggio sembra essere passato, quando un finto infermiere, mandato da Selim, minaccia Canfeza di sparare a Mahir se lei non seguirà una finta infermiera, che in realtà la conduce proprio da Selim. La donna esegue gli ordini, ma lancia un messaggio in codice a Kursat, il quale agisce tempestivamente, salvando sia Mahir che Canfeza. Selim, infatti, è costretto a fuggire e, in preda alla febbre e in gravi condizioni, viene soccorso da un uomo che gli dà un posto in cui stare e gli promette aiuto. In ospedale, Mahir riapre gli occhi e tutto sembra finalmente risolto, con grande sollievo di tutti. Alla villa Yilmaz, Ferman chiede il divorzio a Sevde.

Alcuni giorni dopo la drammatica sparatoria in cui è rimasto ferito, Mahir viene dimesso dall’ospedale. Il suo ritorno a casa, però, è tutt’altro che sereno. Viene infatti a sapere che Canfeza ha deciso di restituire le chiavi del negozio ad Asaf, dopo essere stata accusata di voler riabilitare suo padre agli occhi del marito. Mahir riceve inoltre una telefonata dall’amico Salih, che ha individuato il rifugio di Selim. Guida quindi un’operazione ad alto rischio. Grazie alla collaborazione dell’uomo che ha curato il latitante senza conoscerne l’identità, la sua squadra riesce a circondare il rifugio. Ne segue uno scontro teso, al termine del quale Selim, ormai con le spalle al muro, viene catturato. Sevde, già scossa dall’intenzione di Ferman di divorziare, riceve una terribile notizia durante un controllo medico: ha perso il bambino che portava in grembo e deve sottoporsi a un intervento d’urgenza. Kürsat e Gülizar sfidano il destino fissando le data delle nozze.

Sevde apprende dall’investigatore privato che Yadigar Kaldi è in realtà Efsane e medita vendetta contro Ferman. Decide così di lasciare la villa per andare a Londra da Sila, ma comunica a Ferman che non ha intenzione di concedergli il divorzio. Nel frattempo, Mahir ottiene le spiegazioni che voleva da sua nonna riguardo alla vera identità di Ferman e i due si riappacificano. L’incontro con Ezra però riaccende la rabbia di Afet, infatti, la nonna di Canfeza le comunica che Kursat e Gulizar si sarebbero sposati l’indomani e Afet decide di tentarle tutte per impedire il matrimonio. Intanto, Sureyya è ancora preda delle visioni in cui Mehmet le chiede di saldare il suo debito, la donna decide quindi di tornare a Denizli e compiere l’estremo gesto. L’indomani, Canfeza e Mahir trovano una lettera proprio di Sureyya in cui la donna dice di voler saldare il suo debito. Mahir capisce che sua madre è andata a Denizli e allerta subito i suoi colleghi.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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