Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 13 settembre

Questa sera, domenica 13 settembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 13 settembre.

Anticipazioni

La prima puntata, dal titolo “Rinascite”, è condotta da Cizco e scritta da Giovanni Fortunato. C’è un momento nella vita in cui tutto si ferma. Un momento preciso, capace di segnare un prima e un dopo. Può arrivare con una diagnosi, un incidente, la perdita di una persona cara. E quando il mondo sembra crollare, restano due possibilità: fermarsi o trovare la forza di ricominciare. Lo speciale racconta le storie di uomini e donne che, messi in ginocchio dalla vita, hanno saputo rialzarsi e trasformare il dolore in un nuovo inizio. Un viaggio-racconto dedicato a chi si è conquistato con le unghie e con i denti una seconda possibilità. Cizco incontrerà anche chi ha scelto di rinascere due volte: la prima per salvare sé stesso, la seconda per aiutare qualcun altro, trasformando la propria cicatrice in una missione.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, 13 settembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.