Il principe abusivo: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 1

Questa sera, 13 settembre 2026, va in onda in prima serata su Rai 1 Il principe abusivo, film del 2013 diretto e interpretato da Alessandro Siani. La pellicola, che vede protagonisti Christian De Sica, Sarah Felberbaum e Serena Autieri, segna l’esordio alla regia dell’attore comico napoletano. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Il principe abusivo film: trama

Il film racconta la storia di Letizia, bella Principessa che vive con suo padre e il ciambellano Anastasio in un piccolo principato dell’Europa nord-occidentale. La giovane ha tutto e vive nella ricchezza ma non è felice in quanto ritiene che nessuno la prenda in considerazione, che sia un rotocalco o i suoi stessi sudditi. Il Re vorrebbe che lei convolasse a nozze con il Principe Gherets, figlio del sovrano del Belgio, e pur di farle tornare il sorriso ordina ad Anastasio di escogitare un piano affinché Letizia possa finire al centro del gossip così che tutti i rotocalchi parlino di lei.

Il ciambellano a quel punto deve farsi venire un’idea e decide di suggerire alla Principessa di fingere di innamorarsi di un povero plebeo volgare e poco colto per poi annunciare la sua rinuncia alla corona per amore. Chiaramente il matrimonio non dovrà celebrarsi sul serio: il piano prevede infatti che la sera prima delle nozze venga ingaggiata una escort con la quale far fotografare da un paparazzo il ragazzo, annullare il matrimonio e provocare uno scandalo per finire su tutti i giornali. Come protagonista di questa messinscena viene scelto Antonio De Biase, un giovane napoletano squattrinato che per guadagnarsi da vivere fa da cavia alle case farmaceutiche ed è un maestro del mangiare e bere a scrocco.

Fatto arrivare nel principato con la scusa di essere sottoposto a dei test clinici, Anastasio organizza l’incontro tra Letizia e Antonio e per il giovane sarà amore a prima vista. Ritrovandosi subito catapultato nel castello della bella Principessa, il giovane si renderà conto che l’unico modo per poter vivere a Corte e superare i pregiudizi dei nobili altolocati è seguire i consigli del ciambellano. Anastasio dovrà insegnargli il galateo e le buone maniere da tenere nel castello, ma Antonio sarà protagonista di gag esilaranti e disavventure che metteranno a dura prova la pazienza di Anastasio.

Il cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Alessandro Siani – Antonio De Biase

Christian De Sica – Anastasio “Ciambellone”, Ciambellano di corte

Sarah Felberbaum – Principessa Letizia

Serena Autieri – Jessica Quagliarulo, cugina di Antonio

Lello Musella – Pino

Marco Messeri – Il Re, padre di Letizia

Alan Cappelli Goetz – Principe Gherets del Belgio

Salvatore Misticone – Professor Ruotolo

Nello Iorio – Ciro

Augusto Fornari – Fotografo

Gisella Sofio – Anziana Contessa

Tommaso Bianco – Parente dello sposo

Sergio Graziani – Anziano Conte

Aldo Bufi Landi – Anziano barista

Clara Bindi – Anziana barista

Mario Zucca – Medico Clinica Test

Alessandro Partexano – Cameriere Chalet Des Roses

Mariano Bruno – Cameriere al matrimonio

Frank Carpentieri – Disc Jockey al matrimonio

Ciro Giustiniani – Cameriere al matrimonio

Franca Maresa – Vecchina cieca

Alex Cendron – Il somelieur

Streaming e tv

Come vedere il film Il principe abusivo? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – 13 settembre 2026 – a partire dalle 21,30 su Rai 1. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 101 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.