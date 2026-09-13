Ascolti tv sabato 12 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 12 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Suzuki Jukebox – La notte delle hit. Su Rai 3 Vermiglio. Su Rete 4 La promessa. Su Canale 5 Pooh 60 – La nostra storia in Arena. Su Italia 1 Viaggio nell’isola misteriosa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 12 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.