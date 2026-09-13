Ascolti tv sabato 12 settembre: Suzuki Jukebox – La notte delle hit, Pooh 60 – La nostra storia in Arena
Ascolti tv sabato 12 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 12 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Suzuki Jukebox – La notte delle hit. Su Rai 3 Vermiglio. Su Rete 4 La promessa. Su Canale 5 Pooh 60 – La nostra storia in Arena. Su Italia 1 Viaggio nell’isola misteriosa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 12 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv sabato 12 settembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.