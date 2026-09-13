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Giganti – I protagonisti della storia: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 13 settembre

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Giganti – I protagonisti della storia: anticipazioni e streaming della puntata

Questa sera, domenica 13 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Giganti – I protagonisti della storia, programma di Toni Capuozzo che racconta grandi personaggi della nostra storia. I primi appuntamenti saranno dedicati a papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyła), al 35° presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, alla regina Elisabetta II d’Inghilterra e a Leonardo da Vinci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il programma racconta grandi figure del passato che hanno segnato la storia globale e culturale. Approfondisce le vite, le imprese e i retroscena di uomini e donne straordinari. Nella puntata di stasera, domenica 13 settembre, si parlerà di John F. Kennedy, il Presidente rimasto alla Casa Bianca per soli 1.036 giorni, ma ancora oggi tra i leader più amati degli Stati Uniti.

Dal celebre discorso pronunciato il giorno dell’insediamento, il 20 gennaio 1961, fino all’assassinio del 22 novembre 1963 a Dallas, verrà ricostruita la parabola di un uomo che seppe interpretare il desiderio di cambiamento di un’intera generazione.

Con il parere, tra gli altri, degli storici Massimo Teodori Gianandrea Gaiani, della psicologa e sessuologa Marilena Cozzolino e della psicoterapeuta Stefania Andreoli saranno approfonditi alcuni dei momenti decisivi della sua presidenza: dalla Guerra fredda alla crisi di Cuba e al rapporto con Nikita Krusciov, dalla sfida spaziale alla lotta per i diritti civili, fino all’eredità politica e culturale di un Presidente che, ancora oggi, rappresenta per molti un simbolo di speranza e un modello di leadership.

Streaming e tv

Dove vedere Giganti – I protagonisti della storia in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 13 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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