Giganti – I protagonisti della storia: anticipazioni e streaming della puntata

Questa sera, domenica 13 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Giganti – I protagonisti della storia, programma di Toni Capuozzo che racconta grandi personaggi della nostra storia. I primi appuntamenti saranno dedicati a papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyła), al 35° presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, alla regina Elisabetta II d’Inghilterra e a Leonardo da Vinci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il programma racconta grandi figure del passato che hanno segnato la storia globale e culturale. Approfondisce le vite, le imprese e i retroscena di uomini e donne straordinari. Nella puntata di stasera, domenica 13 settembre, si parlerà di John F. Kennedy, il Presidente rimasto alla Casa Bianca per soli 1.036 giorni, ma ancora oggi tra i leader più amati degli Stati Uniti.

Dal celebre discorso pronunciato il giorno dell’insediamento, il 20 gennaio 1961, fino all’assassinio del 22 novembre 1963 a Dallas, verrà ricostruita la parabola di un uomo che seppe interpretare il desiderio di cambiamento di un’intera generazione.

Con il parere, tra gli altri, degli storici Massimo Teodori e Gianandrea Gaiani, della psicologa e sessuologa Marilena Cozzolino e della psicoterapeuta Stefania Andreoli saranno approfonditi alcuni dei momenti decisivi della sua presidenza: dalla Guerra fredda alla crisi di Cuba e al rapporto con Nikita Krusciov, dalla sfida spaziale alla lotta per i diritti civili, fino all’eredità politica e culturale di un Presidente che, ancora oggi, rappresenta per molti un simbolo di speranza e un modello di leadership.

Streaming e tv

Dove vedere Giganti – I protagonisti della storia in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 13 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.