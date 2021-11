Quelli che…: anticipazioni, ospiti e cast di oggi, 11 novembre 2021 Rai 2

Stasera, giovedì 11 novembre 2021, su Rai 2 (ore 21,20) va in onda Quelli che…, lo show condotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Una rivisitazione dello storico Quelli che il calcio. Un “late show” in uno studio dalle atmosfere urban, ricco di personaggi comici, sketch, servizi, collegamenti e brillanti confronti con gli ospiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla puntata di oggi – 11 novembre 2021 – nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nuovo appuntamento per la squadra di Quelli che… che torna in prima serata su Rai 2 stasera, giovedì 11 novembre alle 21.20. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran tornano ad affrontare con la consueta ironia la più stretta attualità, a partire dal commento sulle ultime vicende politiche di due protagonisti, diversissimi tra loro: Pippo Civati e Antonio Razzi. Ad interpellare a tutto campo i due ospiti insieme ai conduttori, il giornalista e conduttore Tommaso Labate, oltre ai sempre presenti Adriano Panatta e Massimo Bagnato. Sul fronte politico interviene anche il segretario della Lega Matteo Salvini, nella versione di Ubaldo Pantani.

A Catanzaro, Enrico Lucci raccoglie le rimostranze dei Cugini di Campagna, al centro della più infuocata polemica della settimana: il look dei Maneskin all’apertura del concerto dei Rolling Stones negli Stati Uniti, che ha scatenato l’indignazione dei Cugini che ne rivendicano la paternità, mentre in studio la questione viene affrontata dal lato dell’industria della moda insieme all’esperta Anna Dello Russo, e – immancabilmente – da quello più ironico, con le incursioni rock di Brenda Lodigiani in versione Victoria, ma anche Katia Ricciarelli.

A fornire utili consigli in tema di outfit anche Ubaldo Pantani, per la prima volta, nei panni di Federico Fashion Style. Un altro tema caldo viene esaminato da Federico Russo che, con il nuovo commissario tecnico delle Maldive, l’ex interista Francesco Moriero, discute delle gare delle Nazionali in vista del Mondiale qatarino. E sempre in tema di Nazionale, ma di rugby, le ex colonne azzurre Mirco Bergamasco e Paul Griffen devono fronteggiare in studio una sfida agonistica molto delicata.

Un’altra dura prova attende i tre conduttori, alle prese con gli interrogatori scolatici del preside del Collegio Paolo Bosisio e la minaccia di punizioni della sorvegliante Lucia Gravante, mentre non mancano le spassose imitazioni di Toni Bonji, questa volta in versione mental coach e di Barbara Foria, che si trasforma per la prima volta in una graffiante Selvaggia Lucarelli. Nel fil rouge dell’attualità non mancano i momenti dedicati alle notizie e alle curiosità del web con Melissa Greta e lo sport da “Casa Russo” con Federico Russo e Marco Mazzocchi. Sempre presente la resident band composta dal maestro Luca Colombo (arrangiamenti e chitarra), Federico Paulovic (batteria), Federico Malaman (basso), Andrea Pollione (tastiere) e Roberta Gentile (voce). La regia è di Fabrizio Alaimo Guttuso e Fania De Risi.

Quelli che: il cast fisso

Ma qual è il cast completo di Quelli che? Per il programma è stato confermato quasi in toto il cast di Quelli che il calcio: alla conduzione Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu; con loro ci saranno Enrico Lucci, Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Barbara Foria, Toni Bonji, Melissa Greta Marchetto e Adriano Panatta che daranno vita a rubriche, gag e imitazioni di volti noti della tv e delle cronache. Ogni puntata ripercorrerà i fatti più importanti della settimana offrendo uno sguardo “alternativo” sui principali avvenimenti, dalla politica al costume. Nel fil rouge dell’attualità non mancheranno i momenti dedicati allo sport, grazie ai commenti di Marco Mazzocchi e Federico Russo, nuovo “cerimoniere” di un circo di ospiti sportivi. Tommaso Faoro, Chiara Galeazzi e Carmine Del Grosso, nuove leve dei migliori vivai di stand-up comedy italiana, inoltre, punteggeranno ogni serata con i loro interventi sui temi toccati in studio. Un ruolo centrale sarà affidato alla musica dal vivo con la grande resident band composta dal Maestro Luca Colombo (arrangiamenti e chitarra), Federico Paulovic (batteria), Federico Malaman (basso), Andrea Pollione (tastiere) e Roberta Gentile (voce), che coinvolgerà di volta in volta gli ospiti musicali insieme ai conduttori, in irresistibili jam session e performance uniche.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Quelli che? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 31 puntate in diretta dalla sede Rai di Corso Sempione a Milano con una durata di circa 3 ore ciascuna.

Streaming e tv

Dove vedere Quelli che in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 tutti i giovedì sera alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.