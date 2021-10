Quelli che il lunedì: il cast completo del programma di Rai 2

Qual è il cast completo di Quelli che il lunedì, il nuovo show di Rai 2 in onda tutti i lunedì sera alle ore 21,20? Praticamente per il programma è stato confermato il cast di Quelli che il calcio: alla conduzione Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu; con loro ci saranno Enrico Lucci, Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Barbara Foria, Toni Bonji, Melissa Greta Marchetto e Adriano Panatta che daranno vita a rubriche, gag e imitazioni di volti noti della tv e delle cronache. Ogni puntata ripercorrerà i fatti più importanti della settimana offrendo uno sguardo “alternativo” sui principali avvenimenti, dalla politica al costume. Nel fil rouge dell’attualità non mancheranno i momenti dedicati allo sport, grazie ai commenti di Marco Mazzocchi e Federico Russo, nuovo “cerimoniere” di un circo di ospiti sportivi. Tommaso Faoro, Chiara Galeazzi e Carmine Del Grosso, nuove leve dei migliori vivai di stand-up comedy italiana, inoltre, punteggeranno ogni serata con i loro interventi sui temi toccati in studio. Un ruolo centrale sarà affidato alla musica dal vivo con la grande resident band composta dal Maestro Luca Colombo (arrangiamenti e chitarra), Federico Paulovic (batteria), Federico Malaman (basso), Andrea Pollione (tastiere) e Roberta Gentile (voce), che coinvolgerà di volta in volta gli ospiti musicali insieme ai conduttori, in irresistibili jam session e performance uniche.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il cast di Quelli che il lunedì, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 tutti i lunedì sera alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.