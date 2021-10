A che ora inizia Quelli che il lunedì: l’orario della messa in onda su Rai 2

A che ora inizia Quelli che il lunedì, il nuovo programma con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu in onda su Rai 2? Ogni puntata andrà in onda il lunedì sera alle ore 21,20. In tutto andranno in onda 31 puntate in diretta dalla sede Rai di Corso Sempione a Milano con una durata di circa 3 ore ciascuna. Dove vedere Quelli che il lunedì in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 tutti i lunedì sera alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

“Il calcio è lo splendido pretesto, come negli ultimi anni – ha detto Mia Ceran -. Resterà nella misura in cui ci consentirà di parlare di tante altre cose. Più attenzione per un’attualità che necessita di essere alleggerita. Avremo più di 30 puntate per farlo”. Paolo Kessisoglu ha poi aggiunto: “Il brand è storico, però è sempre uno spostamento… Ma sono fiducioso, la squadra funziona. Il percorso è lungo e sperimenteremo, lo vedo come un upgrade”. Enrico Lucci: “Il mio ruolo? Cercherò di raccontare le cose entrando dalla finestra anziché dalla porta, cosa che di fatto faccio da sempre. Andremo sull’attualità, anche se il lunedì non so quante cose accadranno. Faremo delle dirette o dei servizi. Racconteremo l’attualità al contrario, che a volte è più vera, poi vedremo se ci riesce magari e una schifezza”.