Quelli che il lunedì: anticipazioni, ospiti e cast di oggi, 25 ottobre

Stasera, lunedì 25 ottobre 2021, su Rai 2 (ore 21,20) va in onda Quelli che il lunedì, un grande show condotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Una rivisitazione dello storico Quelli che il calcio che. Un “late show” in uno studio dalle atmosfere urban, ricco di personaggi comici, sketch, servizi, collegamenti e brillanti confronti con gli ospiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla puntata di oggi – 25 ottobre 2021 – nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Stasera vedremo ospite in studio Raul Cremona con i suoi numeri di magia e comicità. Torna naturalmente Adriano Panatta. Lo sguardo ironico sull’attualità sarà il motore della puntata a partire da Enrico Lucci in collegamento da Roma dove racconterà la Festa del Cinema appena conclusa. L’opinionista Tommaso Faoro commenterà con il consueto sarcasmo, le ultime news. Torneranno poi le parodie di Ubaldo Pantani, nei panni di Lapo Elkann e di Barbara Foria nelle vesti della celebre regina del “Castello delle Cerimonie” Donna Imma. E ancora, le curiose rubriche di Toni Bonji con i sondaggi comici di Maicol Dubbio, Brenda Lodigiani con le surreali interviste del salotto al femminile di Licia Flowers e le battute di Massimo Bagnato e Carmine del Grosso. Per l’attualità, non mancheranno le notizie e le curiosità del web con Melissa Greta e quelle di sport con Federico Russo. Come sempre, Luca e Paolo daranno vita poi, ad una serie di improbabili personaggi. Con il quiz “Chi vuol essere Talebano”, continuerà infine, la scalata di Mohamed Bacigalupo.

Quelli che il lunedì: il cast fisso

Ma qual è il cast completo di Quelli che il lunedì? Per il programma è stato confermato quasi in toto il cast di Quelli che il calcio: alla conduzione Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu; con loro ci saranno Enrico Lucci, Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Barbara Foria, Toni Bonji, Melissa Greta Marchetto e Adriano Panatta che daranno vita a rubriche, gag e imitazioni di volti noti della tv e delle cronache. Ogni puntata ripercorrerà i fatti più importanti della settimana offrendo uno sguardo “alternativo” sui principali avvenimenti, dalla politica al costume. Nel fil rouge dell’attualità non mancheranno i momenti dedicati allo sport, grazie ai commenti di Marco Mazzocchi e Federico Russo, nuovo “cerimoniere” di un circo di ospiti sportivi. Tommaso Faoro, Chiara Galeazzi e Carmine Del Grosso, nuove leve dei migliori vivai di stand-up comedy italiana, inoltre, punteggeranno ogni serata con i loro interventi sui temi toccati in studio. Un ruolo centrale sarà affidato alla musica dal vivo con la grande resident band composta dal Maestro Luca Colombo (arrangiamenti e chitarra), Federico Paulovic (batteria), Federico Malaman (basso), Andrea Pollione (tastiere) e Roberta Gentile (voce), che coinvolgerà di volta in volta gli ospiti musicali insieme ai conduttori, in irresistibili jam session e performance uniche.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Quelli che il lunedì? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 31 puntate in diretta dalla sede Rai di Corso Sempione a Milano con una durata di circa 3 ore ciascuna.

Streaming e tv

Dove vedere Quelli che il lunedì in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 tutti i lunedì sera alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.