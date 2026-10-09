Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 9 ottobre 2026

Questa sera, venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, gli ultimi sviluppi del caso Garlasco, dopo le rivelazioni della Procura di Pavia emerse alla chiusura delle indagini. Secondo i magistrati pavesi, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non sarebbe stato presente il DNA di Chiara Poggi. L’attenzione degli inquirenti si concentra ora sulle presunte anomalie nei rilievi effettuati dai RIS nel 2007. Parallelamente, proseguono gli approfondimenti investigativi sulla posizione di Andrea Sempio. Infine, spazio anche agli aggiornamenti sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, tra il ruolo ancora da chiarire di Francesco Dolci e il mistero della persona che avrebbe perseguitato la giovane prima della sua morte. A commentare i casi e gli sviluppi delle indagini, gli ospiti Marzio Capra, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Gianluca Zanella, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi e Paolo Reale.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 9 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.