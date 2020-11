Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 6 novembre 2020

Questa sera, venerdì 6 novembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma torna sul caso di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, madre e figlio trovati morti nei boschi di Caronia (Messina) lo scorso agosto. I contorni della vicenda presentano ancora molte ombre da chiarire. Da una parte la Procura, che non crede all’ipotesi dell’omicidio. Dall’altra il marito della donna, Daniele Mondello, che si dice convinto che la moglie sia stata eliminata perché testimone scomoda. Al centro della puntata di oggi di Quarto Grado anche la vicenda di Eleonora Manta e Daniele De Santis, la coppia di Lecce uccisa nel proprio appartamento – nella notte del 21 settembre con 60 coltellate – dal loro ex inquilino Antonio De Marco, reo confesso. L’omicidio della coppia era premeditato: nell’abitazione del ragazzo, gli inquirenti hanno trovato un diario in cui era stato appuntato meticolosamente il duplice assassinio e un romanzo che De Marco stava scrivendo, dal titolo Vendetta.

Streaming e tv Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 6 novembre 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

