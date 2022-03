Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 marzo 2022

Questa sera, venerdì 4 marzo 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita in un bosco vicino a casa il 5 gennaio. Omicidio o suicidio? La Procura lascia aperte entrambe le ipotesi. Intanto, mentre il marito della donna, Sebastiano Visentin e l’amico speciale di Lily, Claudio Sterpin si lanciano reciproche accuse, la polizia sta setacciando i loro alibi.

Al centro della puntata anche l’omicidio di Luigi Criscuolo, da tutti conosciuto come Gigi Bici, ucciso con un colpo di pistola al volto. Il 60enne era scomparso l’8 novembre: il suo cadavere è stato ritrovato lo scorso 21 dicembre, vicino alla sua vettura. Per il delitto è stata arrestata con l’accusa di tentata estorsione Barbara Pasetti, la 44enne che ha trovato il corpo dell’uomo. Fin da principio la donna ha raccontato di non aver mai conosciuto Criscuolo, ma secondo gli inquirenti sembrerebbe che la fisioterapista si sia messa in contatto proprio con il 60enne per sistemare l’ex marito, che avrebbe provato ad avvelenare in due occasioni precedenti.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 4 marzo 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.