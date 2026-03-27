Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 marzo 2026

Questa sera, venerdì 27 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, sempre il giallo di Garlasco: secondo le indiscrezioni sulla perizia Cattaneo, Chiara avrebbe tentato di difendersi dall’aggressione e potrebbe essere morta mezz’ora dopo rispetto l’orario dichiarato. Il caso si arricchisce inoltre di nuovi elementi, grazie alle indiscrezioni sui risultati della BPA effettuata dai Ris di Cagliari, i cui esiti potrebbero rivelarsi decisivi.

In evidenza anche il caso Pierina Paganelli: un video esclusivo e alcuni messaggi audio, riemersi durante l’ultima udienza, potrebbero sollevare nuovi dubbi sull’alibi di Louis. Intanto il trentaseienne, dal carcere, continua a professare la sua innocenza. E ancora, focus su Liliana Resinovich e le ultime novità sul caso di Angelo Onorato: in studio la sorella, Laura Onorato, dopo che il gip ha respinto la richiesta d’archiviazione. Il parterre degli ospiti è composto da Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 27 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.