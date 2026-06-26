Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 giugno 2026

Questa sera, venerdì 26 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, il caso di Garlasco e tutte le ultime novità sulle avvelenate di Campobasso. A seguire, torna lo Speciale carceri: Francesca Carollo ha intervistato Alessandro Cozzi, l’ex conduttore tv condannato a 24 anni per l’omicidio dell’imprenditore Alfredo Cappelletti nel 1998 e a 14 anni per quello del titolare di un’agenzia di lavoro, Ettore Vitiello, assassinato nel 2010. Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 26 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.