Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:37
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 giugno 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 giugno 2026

Questa sera, venerdì 26 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, il caso di Garlasco e tutte le ultime novità sulle avvelenate di Campobasso. A seguire, torna lo Speciale carceri: Francesca Carollo ha intervistato Alessandro Cozzi, l’ex conduttore tv condannato a 24 anni per l’omicidio dell’imprenditore Alfredo Cappelletti nel 1998 e a 14 anni per quello del titolare di un’agenzia di lavoro, Ettore Vitiello, assassinato nel 2010. Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 26 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Indiana Jones e l’ultima crociata: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Sissi – Destino di un’imperatrice: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Indiana Jones e l’ultima crociata: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Sissi – Destino di un’imperatrice: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Amadeus lascia Warner Bros. Discovery, risolto il contratto con due anni di anticipo
TV / Ascolti tv giovedì 25 giugno: Mondiali 2026, Montmartre, Quarto grado
TV / Montmartre: le anticipazioni (trama e cast) sulla puntata di oggi, 25 giugno
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 25 giugno 2026
TV / Ascolti tv mercoledì 24 giugno: Mondiali 2026, Temptation island, Chi l’ha visto?
TV / Temptation Island (Estate 2026): quante puntate, durata e quando finisce
TV / Big Game – Caccia al Presidente: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca