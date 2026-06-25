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Montmartre: le anticipazioni (trama e cast) sulla puntata di oggi, 25 giugno

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di Anton Filippo Ferrari
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Montmartre: anticipazioni (trama), cast e streaming della puntata

Questa sera, giovedì 25 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Montmartre, la serie tv ambientata nel 1899. Céleste, ballerina di cabaret, si spoglia in scena per finanziare la ricerca dei fratelli scomparsi dopo l’omicidio del padre: paga un ispettore, compra informazioni, apre piste. La sua indagine coinvolge Arsène, erede di un impero che sfida la famiglia, e Rose, decisa a liberarsi dai suoi sfruttatori. I tre ignorano di condividere lo stesso sangue e un segreto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Céleste e Léon sono in disaccordo e il loro rapporto si incrina. Rose non si fida della Contessa e decide di lasciare il castello. Dal canto suo, Arsène scopre enormi debiti nell’eredità di suo padre e decide di riallacciare i rapporti con suo fratello. Nel frattempo, Léon si rende conto che un collega corrotto potrebbe essere legato all’indagine sul padre di Céleste.

Céleste scopre finalmente chi è l’assassino di suo padre e mette a punto un piano audace per incastrarlo la sera della vigilia. Allo stesso tempo, Rose si intrufola nel castello della Contessa per salvare Gustave, rischiando il tutto per tutto in un’operazione clandestina. Arsène, dal canto suo, cerca una soluzione per poter vivere la sua storia d’amore proibita.

Montmartre: il cast

Abbiamo visto la trama di Montmartre, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori principali: Victor Meutelet, Hugo Becker, Pablo Pauly, Claire Romain, Alice Dufour, Mathilde Seigner, Nicolas Martinez, Roxane Turmel, Axel Mandron.

Streaming e tv

Dove vedere Montmartre in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 25 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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