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Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 24 giugno 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 24 giugno 2026

Questa sera, mercoledì 24 giugno 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 24 giugno 2026, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

In apertura un focus sullo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump e le possibili ripercussioni sullo scenario internazionale. Nel corso della serata, un nuovo approfondimento sul giallo Garlasco: ne parleranno gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis e il consulente Armando Palmegiani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 24 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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