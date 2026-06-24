Big Game – Caccia al Presidente: tutto quello che c’è da sapere sul film
Big Game – Caccia al Presidente: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, mercoledì 24 giugno 2026, alle ore 21,45 su Italia 1 va in onda Big Game – Caccia al Presidente, film del 2014 diretto da Jalmari Helander. Il film, con protagonisti Samuel L. Jackson e il giovane Onni Tommila, è stato presentato al Toronto International Film Festival 2014 ed è stato distribuito in Italia a giugno 2015. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
L’Air Force One diretto a Helsinki è soggetto a un attentato terroristico. Il presidente degli Stati Uniti, che si trova su quel volo, si lancia con la capsula di salvataggio e atterra sui boschi finlandesi. Ad aiutarlo a sopravvivere alla natura selvaggia e agli attentatori che lo vogliono rapire c’è Oskari, tredicenne finlandese mandato nella foresta per dimostrare di essere un uomo.
Big Game – Caccia al Presidente: il cast del film
Abbiamo visto la trama di Big Game – Caccia al Presidente, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Samuel L. Jackson: William Alan Moore, il Presidente
- Onni Tommila: Oskari
- Felicity Huffman: direttrice della CIA
- Victor Garber: il Vicepresidente
- Ted Levine: Generale Underwood
- Jim Broadbent: Herbert
- Ray Stevenson: Agente Morris
- Mehmet Kurtuluş: Hazar
- Jaymes Butler: Agente Otis
- Rauno Juvonen: pilota del safari
- Jason Steffan: Dexter
- Philipp Rafferty: pilota dell’Air Force One
- Gabriel Raab: analista #1
- Peter Nitzsche: analista #2
- Jean-Luc Julien: Clay
- Lincoln Potwin: analista del Pentagono
- Ken Thomas: Navy Seal
Streaming e tv
Dove vedere Big Game – Caccia al Presidente in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 24 giugno 2026 – alle ore 21,45 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.