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Big Game – Caccia al Presidente: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Big Game – Caccia al Presidente: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 24 giugno 2026, alle ore 21,45 su Italia 1 va in onda Big Game – Caccia al Presidente, film del 2014 diretto da Jalmari Helander. Il film, con protagonisti Samuel L. Jackson e il giovane Onni Tommila, è stato presentato al Toronto International Film Festival 2014 ed è stato distribuito in Italia a giugno 2015. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’Air Force One diretto a Helsinki è soggetto a un attentato terroristico. Il presidente degli Stati Uniti, che si trova su quel volo, si lancia con la capsula di salvataggio e atterra sui boschi finlandesi. Ad aiutarlo a sopravvivere alla natura selvaggia e agli attentatori che lo vogliono rapire c’è Oskari, tredicenne finlandese mandato nella foresta per dimostrare di essere un uomo.

Big Game – Caccia al Presidente: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Big Game – Caccia al Presidente, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Samuel L. Jackson: William Alan Moore, il Presidente
  • Onni Tommila: Oskari
  • Felicity Huffman: direttrice della CIA
  • Victor Garber: il Vicepresidente
  • Ted Levine: Generale Underwood
  • Jim Broadbent: Herbert
  • Ray Stevenson: Agente Morris
  • Mehmet Kurtuluş: Hazar
  • Jaymes Butler: Agente Otis
  • Rauno Juvonen: pilota del safari
  • Jason Steffan: Dexter
  • Philipp Rafferty: pilota dell’Air Force One
  • Gabriel Raab: analista #1
  • Peter Nitzsche: analista #2
  • Jean-Luc Julien: Clay
  • Lincoln Potwin: analista del Pentagono
  • Ken Thomas: Navy Seal

Streaming e tv

Dove vedere Big Game – Caccia al Presidente in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 24 giugno 2026 – alle ore 21,45 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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