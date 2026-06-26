L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata, 26 giugno

Questa sera, venerdì 26 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammatica/sentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Hilmi viene minacciato, ma risponde per le rime mentre Nergis è preoccupata che Melek scopra la verità sulla sua nascita. Intanto Akif è ricoverato in ospedale dopo aver preso i proiettili destinati a Serhat. Yusuf ha catturato Hamza, padre di Ilyas, e lo sta torturando per fargli confessare il nome del mandante dell’attentato a Serhat. Hamza cede e fa il nome di Asir, ma Serhat non è convinto. Ziyan va da Sevde e la minaccia di ucciderla se non dimenticherà quello che è successo in passato e non la smetterà di cercare vendetta. Melek affronta i genitori e li costringe a raccontarle la verità, scoprendo così di essere stata adottata, ma a questa notizia reagisce male e accusa i genitori di non tenere abbastanza a lei per le continue menzogne. Yildiz prende malissimo la notizia che Sultan ha concesso a Melek di dormire insieme a Serhat nella sua camera e questo, oltre a inasprire ancora di più il già burrascoso rapporto fra lei e Melek.

Dalyan fa visita a Sultan le dice che non è stata la sua famiglia a tramare l’attentato ad Akif. Dalyan le rivela inoltre di essere innamorato di Yildif e di metterlo al corrente qualora Sultan volesse mandare via la ragazza. Sultan fa visita a Ziyan. Anch’egli cerca di convincere la donna di non avere nessuna responsabilità nell’attentato. In realtà Sultan vuole solo scoprire se Sevde le ha detto la verità. E’ consapevole che Ziyan può mentire, ma guardandolo negli occhi ottiene la conferma che cercava. Tornata alla villa, Sultan convince Serhat a mandare via Yildiz. Il rito religioso era stato imposto per porre fine alla faida di sangue. Ma la faida è ancora in corso, la loro unione non ha più motivo di esistere. La stessa Sultan da’ ordine alle domestiche di liberare la camera della ragazza. Al sentire le sue grida, però, Serhat va a parlare con Yildiz e lei prova a sedurlo. Serhat non cede, ma il suo cuore inizia a battere per lei.

Yildiz viene cacciata, ma Serhat le ordina di restare. Melek furibonda lascia la villa. Serhat è diviso tra l’amore per Melek e la responsabilità che sente nei confronti di Yildiz. Sultan spinge Serhat a riflettere sull’essere un Capo. Serhat arriva all’auto con cui Melek è fuggita, ma poi cede e la lascia andare. Serhat riceve una telefonata da Yusuf: Asir è stato rapito e portato sulle montagne. Serhat torna alla villa e prende una pistola, cercando di tenere lontano Akif.

L’erede: il cast

Abbiamo visto la trama de L’erede, ma qual è il cast completo della serie tv? Tra gli attori principali: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen.

Streaming e tv

Dove vedere L’erede in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 26 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.