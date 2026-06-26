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Sissi – Destino di un’imperatrice: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Romy Schneider (Credit: AGF)
di Anton Filippo Ferrari
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Sissi – Destino di un’imperatrice: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 26 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Sissi – Destino di una imperatrice, film del 1957 diretto da Ernst Marischka con protagonisti Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Gustav Knuth, Uta Franz, Walter Reyer, Vilma Degischer e Josef Meinrad. Ultimo anello della trilogia di film romanzati sulla vita dell’imperatrice austriaca Elisabetta di Baviera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1867. La giovane imperatrice Elisabetta ama viaggiare e in particolare trascorre il suo tempo in Ungheria, paese per il quale prova un grande amore. Qui la nobiltà è rappresentata dal conte Andrássy, il quale è in realtà anche innamorato dell’imperatrice e conta su di lei e sul suo carisma per ottenere un miglior stato giuridico per l’Ungheria. A sua volta, Sissi cerca di far riconciliare l’impero con il partito dei ribelli, che vorrebbero l’indipendenza per il loro paese.

Decisasi a tornare a Vienna, Sissi incontra il marito che è venuto a prenderla e insieme passano alcuni giorni felici in montagna. Lì, tuttavia, l’imperatrice si sente male e successivamente scopre di avere una grave infezione polmonare che poi verrà complicata da una depressione psicosomatica. Nella speranza di guarire, Sissi intraprende un viaggio verso mete più calde: approderà così prima a Madera e poi a Corfù. Dopo molti mesi lontana dalla corte, la malattia verrà superata anche grazie alla vicinanza dell’energica e positiva madre Ludovica.

Una volta guarita, Sissi accompagna il marito in una visita diplomatica in Italia, con tappe a Milano e a Venezia, due città che a quel tempo facevano parte del Regno Lombardo-Veneto, possedimento austriaco nel Nord Italia, e dove già in passato si erano manifestate rivolte contro la dominazione asburgica, la più vasta delle quali, nel 1848 (Cinque Giornate di Milano, insurrezione di Venezia), aveva portato una effimera libertà, con la nascita di Governi provvisori a Milano e nelle altre città, e la costituzione della Repubblica di San Marco.

Sissi – Destino di un’imperatrice: il cast

Abbiamo visto la trama di Sissi – Destino di un’imperatrice, ma qual è il cast completo del film su Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Romy Schneider: Elisabetta “Sissi” di Baviera
  • Karlheinz Böhm: Francesco Giuseppe I d’Asburgo
  • Vilma Degischer: Sofia d’Asburgo-Lorena
  • Magda Schneider: Ludovica di Baviera
  • Gustav Knuth: Massimiliano Giuseppe in Baviera
  • Uta Franz: Elena di Baviera
  • Walther Reyer: Gyula Andrássy
  • Vilma Degischer: Sofia di Baviera
  • Josef Meinrad: colonnello Böckl
  • Senta Wengraf: contessa Bellegarde
  • Erich Nikowitz: Francesco Carlo d’Asburgo-Lorena

Streaming e tv

Dove vedere Sissi – Destino di un’imperatrice in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 26 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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