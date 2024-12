Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 dicembre 2024

Questa sera, venerdì 13 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Daniela Ruggi, 31enne di Montefiorino (Modena), di cui non si hanno più notizie dallo scorso 11 settembre. Mentre alcuni testimoni affermano di averla vista con altre persone, il 66enne Domenico Lanza, amico della giovane donna, è indagato per sequestro di persona. Nel corso della puntata, si dà conto delle nuove ipotesi sulla vicenda di Pierina Paganelli. Secondo la famiglia della donna si è trattato di un omicidio avvenuto in due tempi, nell’arco di pochi minuti. A “Quarto Grado”, inoltre, confermati gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Streaming e tv

