Quanto guadagna Vittoria Ceretti: stipendio e cachet Sanremo 2021 della modella

Quanto guadagna (cachet) Vittoria Ceretti per la sua partecipazione come co-conduttrice per una serata al Festival di Sanremo 2021? Vittoria Ceretti è una supermodella tra le più richieste dagli stilisti di tutto il mondo: vanta già una formidabile carriera nonostante la giovane età (è del 1998). Al momento il cachet della top model per il Festival non è stato reso noto. Non ci sono cifre ufficiali. C’è però chi ha ipotizzato una cifra vicina ai 25 mila euro. Ma conferme ufficiali, ripetiamo, non ce ne sono state.

Come detto Vittoria Ceretti è una supermodella tra le più ricercate. Nella sua ancor giovane ma importante carriera ha calcato le più importanti passerelle del mondo: New York, Londra, Milano e Parigi, sfilando per i marchi più celebri. Nel 2014 Vittoria Ceretti viene scelta come testimonial da Dolce&Gabbana. Da lì viene notata dai maggiori stilisti, che la ingaggiano per le proprie sfilate: Chanel, Versace, Dior, Valentino tra gli altri. Nel 2017 ha vinto l’ambito titolo Model of the Year. Nel 2020 a Ibiza ha sposato il dj e produttore musicale Matteo Milleri. Un successo dunque che le permette di vivere della sua grande passione per la moda. Lo stipendio medio di una modella, calcolato dal Bureau of Labor Statistics, è infatti di 48mila dollari l’anno.

Streaming e tv

Abbiamo visto quanto guadagna Vittoria Ceretti, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2021 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

