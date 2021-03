Vittoria Ceretti co-conduttrice a Sanremo 2021: chi è, carriera, marito, abiti, patrimonio

Vittoria Ceretti è una supermodella, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021 al fianco di Amadeus nella terza serata di oggi, 4 marzo. Ha di fatto preso il posto di Naomi Campbell, che ha dovuto rinunciare a prendere parte alla 71esima edizione (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione) a causa delle restrizioni Covid che gli impediscono di lasciare l’America. A dare l’annuncio è stato lo stesso Amadeus: “Il festival si arricchisce di una nuova presenza femminile: è la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea”. Ma chi è Vittoria Ceretti? Qual è la sua carriera, il profilo Instagram, qual è il marito e il patrimonio della supermodella? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Biografia e carriera

Classe 1998, nonostante la giovane età (ha 23 anni) è una delle modelle più conosciute e ricercate al mondo. Nata a Brescia il 7 giugno, ha esordito nella moda nel 2012, quando decise di partecipare al concorso Elite Model Look. Nella sua ancor giovane ma importante carriera ha calcato le più importanti passerelle del mondo: New York, Londra, Milano e Parigi, sfilando per i marchi più celebri.

Nel 2014 Vittoria Ceretti viene scelta come testimonial da Dolce&Gabbana. Da lì viene notata dai maggiori stilisti, che la ingaggiano per le proprie sfilate: Chanel, Versace, Dior, Valentino tra gli altri. Nel 2017 vince l’ambito titolo Model of the Year. Vogue Usa, a febbraio 2018, l’ha inclusa tra le sette meraviglie del mondo in una delle sue copertine. Alta 1,77, le sue misure sono 76-59-88. Nel 2018 ha lavorato ancora con Tiffany, Fendi, Versace, Moschino, Chanel Beauty, Alberta Ferretti, Alexander McQueen. Amadeus l’ha scelta come co-conduttrice di una delle serate di Sanremo 2021: per lei si tratta della prima importante esperienza televisiva.

Vittoria Ceretti, la vita privata: chi è il marito

Molto riservata sulla sua vita privata, la supermodella è stata fidanzata con il rapper Tony Effe, rapper della Dark Polo Gang. Dopo la fine della loro relazione, si è legata sentimentalmente al dj Matteo Milleri (32 anni, nato a New York, è cresciuto in Italia e oggi vive tra Milano, Berlino) con il quale ha deciso di sposarsi in gran segreto sull’isola di Ibiza lo scorso 1 giugno 2020. Solo due settimane più tardi, Vittoria ha pubblicato su Instagram le foto delle nozze tenute nascoste a tutti con il bel marito. Considerata la Gigi Hadid italiana, è stata l’ultima musa italiana alla corte di Karl Lagerfeld. Ha molte amicizie “famose”, da Kaia Gerber a Gilda Ambrosio, fino ad arrivare a Chiara e Valentina Ferragni e a Mahmood. Molto attiva sui social, Vittoria Ceretti su Instagram è seguita da oltre 880mila persone.

Tatuaggio

La super modella ha un tatuaggio sul gomito con la forma di un piccolo alieno. Il disegno da lei scelto ha un significato ben preciso. La bellissima 22enne ha spiegato infatti di essersi sempre sentita diversa, quasi un’ “aliena”.

