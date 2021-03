Chi è Matteo Milleri, il marito di Vittoria Ceretti, co-conduttrice di Sanremo 2021

Matteo Milleri è il marito di Vittoria Ceretti, la supermodella co-conduttrice questa sera al Festival di Sanremo 2021. Ma chi è il marito della top model italiana che affianca Amadeus sul palco dell’Ariston? Si tratta di un dj e produttore musicale molto famoso. I due infatti sono appassionati di musica. Per la modella, che ha calcato le passerelle degli stilisti più importanti del mondo, quella di Sanremo è la prima importante esperienza in televisione. (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione)

Nato a New York, non conosciamo con esattezza la sua data di nascita, ma Matteo Milleri dovrebbe avere 32 anni. Trascorre l’adolescenza in Italia per poi trasferirsi a Berlino. Co-fondatore dei Tale of Us, è da sempre appassionato di musica. La svolta per la sua carriera arriva nel 2009 quando insieme all’amico Carmine Conte, conosciuto con lo pseudonimo di Karm, ha fondato il Tale of Us, un Dj-duo che si occupa in particolar modo di musica elettronica.

Così ha potuto calcare palchi importanti come Londra, Brooklyn e Beirut, solo per citarne alcuni, fino a Parigi e Ibiza. Oltre ad essere un produttore musicale, Matteo Milleri è anche un talent scout. Il suo compito è quello di scovare giovani artisti in erba, in giro per il mondo. Ha sposato la supermodella Vittoria Ceretti (qui il suo profilo) a Ibiza, nel giugno 2020. Molto riservato sulla sua vita privata, non sappiamo con esattezza come i due si sono conosciuti.

Streaming e tv

