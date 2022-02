Quanto guadagna Amadeus: stipendio Rai e cachet per Sanremo 2022

Quanto guadagna Amadeus per condurre il Festival di Sanremo 2022, ma non solo? Secondo le indiscrezioni, per condurre il Festival di Sanremo 2022 Amadeus, come per la scorsa edizione, prenderà una cifra non lontana dai 500.000 euro. Un compenso in linea con quanto preso dai suoi predecessori e con il budget a disposizione per l’intero Festival. Soldi che si vanno ad aggiungere allo stipendio dato dalla Rai al conduttore. Quanto prende della tv di Stato? Stando ai dati relativi agli scorsi anni, lo stipendio di Amadeus si aggirava tra gli 800mila e i 900mila euro. Dal 2018, invece, Amadeus percepirebbe dalla Rai circa 1 milione di euro per “singola conduzione”, da cui vanno esclusi i cachet per le presentazioni “speciali”, come ad esempio quelle de L’anno che Verrà o del Festival di Sanremo (2020, 2021 e 2022). Insomma, stando alle varie indiscrezioni (non esistono conferme ufficiali) Amadeus – essendo uno dei volti principali – sarebbe uno dei conduttori Rai più pagati.

Streaming e tv

Abbiamo visto quanto guadagna (stipendio) Amadeus per il Festival di Sanremo 2022, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’1 al 5 febbrio 2022 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2022 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2. Quante puntate sono previste per la kermesse? In tutto andranno in onda cinque serate (qui sopra quanto guadagna Amadeus). Ecco quando: