Purché finisca bene – Seduci e scappa: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Purché finisca bene – Seduci e scappa, film del 2025 diretto da Fabrizio Costa con Francesco Arca, Nino Frassica, Mariana Lancellotti, Chiara Tron, Elena Sophia Senise, Andrea Montovoli, Biancamaria D’Amato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alice è una mamma single che tenta di sbarcare il lunario. Ha una figlia, Diana, e un ex marito che ricompare dopo 10 anni d’assenza deciso a ottenere l’affido congiunto della bimba. Alice fugge dallo zio, un misantropo che non ama i bambini. Ma qui conosce Leonardo.

Purché finisca bene – Seduci e scappa: il cast

Abbiamo visto la trama di Purché finisca bene – Seduci e scappa, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori principali: Francesco Arca, Nino Frassica, Mariana Lancellotti, Chiara Tron, Elena Sophia Senise, Andrea Montovoli, Biancamaria D’Amato.

Streaming e tv

Dove vedere Purché finisca bene – Seduci e scappa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 2 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.