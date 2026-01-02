Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Purché finisca bene – Seduci e scappa: tutto quello che c’è da sapere

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Purché finisca bene – Seduci e scappa: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Purché finisca bene – Seduci e scappa, film del 2025 diretto da Fabrizio Costa con Francesco Arca, Nino Frassica, Mariana Lancellotti, Chiara Tron, Elena Sophia Senise, Andrea Montovoli, Biancamaria D’Amato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alice è una mamma single che tenta di sbarcare il lunario. Ha una figlia, Diana, e un ex marito che ricompare dopo 10 anni d’assenza deciso a ottenere l’affido congiunto della bimba. Alice fugge dallo zio, un misantropo che non ama i bambini. Ma qui conosce Leonardo.

Purché finisca bene – Seduci e scappa: il cast

Abbiamo visto la trama di Purché finisca bene – Seduci e scappa, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori principali: Francesco Arca, Nino Frassica, Mariana Lancellotti, Chiara Tron, Elena Sophia Senise, Andrea Montovoli, Biancamaria D’Amato.

Streaming e tv

Dove vedere Purché finisca bene – Seduci e scappa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 2 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Crudelia: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 gennaio 2026
TV / Harry Potter e il calice di fuoco: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Crudelia: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 gennaio 2026
TV / Harry Potter e il calice di fuoco: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Francesca Cabrini: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Strage di Capodanno, l'inviato del TgLa7 non riesce a trattenere l'emozione
TV / Ascolti tv giovedì 1 gennaio: Biancaneve e i sette nani, Santocielo, Codice d’onore
TV / Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Santocielo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Codice d’onore: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Killers of the Flower Moon: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca