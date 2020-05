Propaganda live: anticipazioni, ospiti, come vederlo in streaming

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, torna questa sera, venerdì 8 maggio 2020, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata, che per via dell’emergenza Coronavirus andrà in onda senza pubblico, sostituito da una serie di cartonati raffiguranti tanti personaggi famosi della nostra epoca e di oggi. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 8 maggio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti

Grande attesa per il ritorno in tv di un comico e un personaggio molto amato come Corrado Guzzanti. Attraverso un suo inedito filmato inviato alla trasmissione di Diego Bianchi, l’attore sarà uno degli ospiti della puntata di stasera. Top secret, al momento, il contenuto del filmato. Spazio poi alla giornalista Rai Giovanna Botteri, per gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus in Cina. La corrispondente da Pechino è stata negli ultimi giorni nell’occhio del ciclone, dopo un contestato servizio di Striscia la notizia. Alla fine Botteri ha chiuso le polemiche inviando un video messaggio distensivo alla trasmissione di Antonio Ricci e alla sua conduttrice Michelle Hunziker, aspramente criticata sui social.

Tra gli ospiti di Propaganda Live di oggi, 8 maggio 2020, anche l’attore Vincenzo Salemme, in collegamento per una divertente chiacchierata. E ancora, secondo le anticipazioni di stasera, Zerocalcare, Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea, Andrea Pennacchi, Fabio Celenza e Giancane. Diego Bianchi in arte Zoro proporrà poi un interessante reportage sulla Fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Spazio alle storie di persone normali alle prese con una difficile ripartenza. Fra distanziamento sociale e misure da seguire, l’importanza di rispettare le regole per evitare un nuovo drammatico aumento dei contagi, ma anche l’esigenza di far ripartire la macchina economica e produttiva del Paese dopo due mesi di stop.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Naturalmente, anche stasera, come tutti i venerdì, in studio ci saranno gli ospiti fissi:

Marco Damilano, giornalista e direttore de l’Espresso. All’interno della trasmissione è protagonista dello “Spiegone Damilano”

Marco Dambrosio, “Makkox”, fumettista. Nel corso del programma disegna vignette proiettate sul grande schermo alle spalle di Diego. Makkox è anche l’autore dei “tutorial” che spiegano i fatti di attualità e del “Cartoon” a fine puntata, normalmente accompagnato da testi e musica.

Pierfrancesco Citriniti, videomaker. Accompagna Diego Bianchi durante tutti i suoi reportage e si occupa delle riprese e non solo.

Francesca Schianchi, giornalista de La Stampa.

Paolo Celata, giornalista del Tg La7.

Memo Remigi, cantante. Da qualche puntata pure “influencer”, noto con pseudonimo “comoshapira”

La Propaganda orchestra, band che accompagna il programma per l’intera puntata. Alla chitarra Roberto Angelini, alle tastiere Daniele Rossi, al basso Gabriele Lazzarotti, alla batteria Fabrizio Fratepietro, alla tromba Giovanni Di Cosimo, al sax Daniele Tittarelli.

I momenti di Propaganda Live

Lo “Spiegone Damilano”: all’inizio di ogni puntata, Marco Damilano riassume le vicende salienti della settimana.

Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.

La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.

Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.

Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Come vedere Propaganda in streaming

Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. O, se preferite, sul canale 507 in HD. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.

