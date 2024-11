Prima o poi mi sposo: trama e cast del film su Tv8

Questa sera, giovedì 14 novembre 2024, alle ore 21,30 su Tv8 va in onda Prima o poi mi sposo (The Wedding Planner), film prodotto nel 2001 e diretto da Adam Shankman. Tra i principali interpreti figurano Jennifer Lopez e Matthew McConaughey. Il film ha ricevuto durante l’edizione dei Razzie Awards 2001 una nomination come Peggior attrice per Jennifer Lopez. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (spoiler)

San Francisco, California: Mary Fiore è un’americana di origini italiane dedita con successo alla sua attività di organizzazione di matrimoni; da lungo tempo single, è apparentemente disinteressata a nuove relazioni d’amore. Grazie al padre, Mary rincontra però un amico d’infanzia, Massimo, che sin da subito si dimostra seriamente intenzionato nei suoi confronti e prende a corteggiarla in modo plateale, non di rado mettendola in imbarazzo.

Un giorno mentre rischia di essere investita da un cassonetto della spazzatura, Mary viene salvata da un giovane medico, Steve Edison, e tra i due nasce immediata e reciproca attrazione; tuttavia, solo pochi giorni dopo, Mary scopre che Steve sta per sposarsi con Fran e spetta proprio a lei l’organizzazione del loro matrimonio. Tra delusione e attrazione crescente, Mary sceglie di comportarsi professionalmente e continuare a occuparsi delle loro nozze senza coinvolgere i suoi sentimenti e cedendo all’intenso corteggiamento di Massimo, considerandolo un compagno affidabile e amabile.

Mary e Massimo sono quindi destinati a sposarsi lo stesso giorno di Steve e Fran, a poca distanza; tuttavia quello stesso giorno, Steve e Fran si rendono conto di non essere più innamorati l’uno dell’altra come una volta e decidono di annullare le nozze. Lui inizia una corsa contro il tempo per impedire a Mary di sposarsi e intanto, Massimo si rende conto che Mary non lo ama veramente e che tra loro non ci sarebbe mai una vera felicità annullando così la cerimonia. Poco dopo, Steve raggiunge il municipio dal quale, grazie a Massimo, sa dove si trova Mary, raggiungedola e congiungersi a lei.

Prima o poi mi sposo: il cast

Abbiamo visto la trama di Prima o poi mi sposo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: