Prima della Scala 2025 streaming e diretta tv: dove vedere Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk

Questa sera, domenica 7 dicembre 2025, a partire dalle ore 17,45 su Rai 1 va in onda “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmítrij Šostakóvič, un’opera dirompente e sensuale, censurata per la sua audacia e celebrata per la sua altissima qualità musicale che inaugura la stagione del Teatro alla Scala. Dove vedere Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk (Prima alla Scala 2025) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento, come detto, andrà in onda oggi, domenica 7 dicembre 2025, dalle ore 17,45 su Rai 1. L’opera sarà trasmessa in diretta anche su Rai Radio3, su Rai 1 HD canale 501, su Rai4K, al canale 210 di Tivùsat, la Tv satellitare gratuita visibile in tutta Italia.

Prima della Scala 2025 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it dove la si potrà rivedere anche per 15 giorni dopo la messa in onda.

Durata

Ma quanto dura Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk (Prima alla Scala 2025) su Rai 1? La messa in onda è prevista delle ore 17,45 alle ore 22 (durante una delle pause (alle ore 20,20) verrà trasmesso il Tg1 in versione ridotta). La durata complessiva sarà quindi di circa 4 ore e 15 minuti.