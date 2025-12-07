Prima della Scala 2025, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk: anticipazioni, trama, cast, durata e streaming

Questa sera, domenica 7 dicembre 2025, a partire dalle ore 17,45 su Rai 1 va in onda “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmítrij Šostakóvič, un’opera dirompente e sensuale, censurata per la sua audacia e celebrata per la sua altissima qualità musicale che inaugura la stagione del Teatro alla Scala. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Come sempre grande cura è dedicata alle riprese dello spettacolo, con l’impiego di dieci telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti, per un gruppo di lavoro di 50 persone tra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video. Una preparazione che vede lo staff di regia seguire fin dalle prime prove la messa in scena dello spettacolo – diretto dal Maestro Riccardo Chailly, con la regia di Vasily Barkhatov – e un numero crescente di addetti lavorare nelle due settimane precedenti il debutto. Come per gli scorsi anni la ripresa, con la regia televisiva di Arnalda Canali, sarà in 4K: avrà quindi una definizione quattro volte superiore rispetto agli standard televisivi abituali.

Più di tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare il capolavoro di Šostakóvič nelle case degli italiani. Oltre a trasmettere l’opera, la Rai racconterà anche ciò che accade attorno allo spettacolo più atteso della Stagione. Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Giorgia Cardinaletti dal foyer, condurranno la diretta televisiva incontrando, prima dell’inizio e durante l’intervallo, i protagonisti e gli ospiti presenti.

La trasmissione dell’opera sarà corredata dall’audiodescrizione in diretta, grazie alla quale anche le persone cieche e ipovedenti potranno avvalersi di tutte quelle informazioni visive non trasmesse verbalmente – costumi, aspetto e mimica dei personaggi, azioni non parlate, location, scenografia e luci –, tale accessibilità sarà estesa anche a tutto ciò che accadrà intorno allo spettacolo e verrà trasmesso in TV prima dell’inizio e durante l’intervallo.

Trama

Katherina L’Vovna Izmailova, giovane rampolla di una famiglia medio borghese russa, sposa Zinovij, figlio del ricco mercante Boris Timofeevič. Ben presto la donna in preda a una noia persistente diventa insofferente alle rigide regole imposte dal suo nuovo status sociale e intraprende una relazione clandestina con Sergeji, stalliere della magione dove vive. Scoperta dal suocero, la donna lo uccide avvelenandolo, approfittando dell’assenza del marito; successivamente uccide anche quest’ultimo e lascia che il suo amante diventi ufficialmente l’uomo di casa, rimanendone incinta. Tuttavia presto si scopre che il patrimonio dei Timofeevič è subordinato a un giovane cugino di Zinovij, che si stabilisce nelle proprietà di famiglia. La coppia di amanti trama per ucciderlo, ma viene colta in flagrante dalla servitù. Sergeji e Katherina vengono dunque condannati ai lavori forzati per il triplice omicidio, mentre il loro figlio appena nato viene affidato a una famiglia. Poiché Katherina aveva cercato di scaricare la responsabilità degli assassinii sull’amante, Sergeji la allontana e la umilia amoreggiando vistosamente con altre condannate, in particolare con la giovane Sonjetka. Durante il viaggio verso la Siberia, Katherina aggredisce la sua rivale e le due finiscono nelle acque di un fiume gelato.

Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk (Prima dlla Scala 2025): il cast

Direttore RICCARDO CHAILLY

Regia VASILY BARKHATOV

Scene ZINOVY MARGOLIN

Costumi OLGA SHAISHMELASHVILI

Luci ALEXANDER SIVAEV

CAST

Boris Timofeevič Izmailov: Alexander Roslavets

Zinovij Borisovič Izmailov: Yevgeny Akimov

Katerina L’vovna Izmajlova: Sara Jakubiak

Sergej: Najmiddin Mavlyanov

Un contadino cencioso: Alexander Kravets

Un operaio del mulino: Chao Liu

Un prete: Valery Gilmanov

Un guardiano: Jirí Rajniš

Un caporeparto: Ivan Shcherbatykh

Un sergente di polizia: Oleg Budaratskiy

Un ospite ubriaco: Massimiliano Difino

Aksin’ja: Ekaterina Sannikova

Un vecchio forzato: Goderedzi Janelidze

Sonetka: Elena Maximova

Una forzata Laura: Lolita Perešivana

Un sergente: Xhieldo Hyseni

Un poliziotto: Li Huanhong

Una guardia: Chao Liu

Fantasma di Boris: Timofeevič Coro

Un insegnante: Vasyl Solodkyy

Un cocchiere: Haiyang Guo

Primo lavorante: Antonio Murgo

Secondo lavorante: Joon Ho Pak

Terzo lavorante: Flavio D’ambra

Durata

Ma quanto dura Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk (Prima della Scala 2025) su Rai 1? La messa in onda è prevista delle ore 17,45 alle ore 22 (durante una delle pause (alle ore 20,20) verrà trasmesso il Tg1 in versione ridotta). La durata complessiva sarà quindi di circa 4 ore e 15 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk (Prima della Scala 2025) in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda oggi, domenica 7 dicembre 2025, dalle ore 17,45 su Rai 1. L’opera sarà trasmessa in diretta anche su Rai Radio3, su Rai 1 HD canale 501, su Rai4K, al canale 210 di Tivùsat, la Tv satellitare gratuita visibile in tutta Italia. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it dove la si potrà rivedere anche per 15 giorni dopo la messa in onda.