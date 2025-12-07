Prima della Scala 2025, a che ora inizia “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” su Rai 1

A che ora inizia la Prima della Scala 2025, “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk”, su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la messa in onda sulla tv di Stato è prevista a partire dalle ore 17,45 di oggi, domenica 7 dicembre 2025. Quanto dura? La messa in onda è prevista delle ore 17,45 alle ore 22 (durante una delle pause (alle ore 20,20) verrà trasmesso il Tg1 in versione ridotta). La durata complessiva sarà quindi di circa 4 ore e 15 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk (Prima della Scala 2025) in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda oggi, domenica 7 dicembre 2025, dalle ore 17,45 su Rai 1. L’opera sarà trasmessa in diretta anche su Rai Radio3, su Rai 1 HD canale 501, su Rai4K, al canale 210 di Tivùsat, la Tv satellitare gratuita visibile in tutta Italia. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it dove la si potrà rivedere anche per 15 giorni dopo la messa in onda.