Pretty Woman: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, martedì 28 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Pretty Woman, film del 1990, con protagonisti Richard Gere e Julia Roberts. La regia è di Garry Marshall. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Edward Lewis è un affarista senza scrupoli, per lui conta soltanto il successo ed è specializzato nell’acquistare grosse società in dissesto per poi rivenderle spacciandole per un grande investimento. Trovandosi a Hollywood per concludere un affare, Edward dà un passaggio a una simpatica prostituta, Vivian Ward, in cambio di indicazioni per raggiungere la sua destinazione. Colpito dalla sua bellezza e simpatia, Edward allora le propone di tenergli compagnia per tutta la settimana che trascorrerà a Hollywood e lei, pagata profumatamente, accetta.

Edward sta vivendo un periodo di crisi, il suo matrimonio è ormai naufragato e anche la sua amante ha deciso di mollarlo, perché troppo preso dai suoi affari. La vicinanza con Vivian gli ricorda però che c’è ancora un cuore che batte sotto giacca e cravatta. Quando, poi, gli viene chiesto di portare una bella donna a una cena d’affari per persuadere un cliente a vendere, Edward chiede a Vivian di essere la sua spalla e le offre in cambio molto denaro. Abituata ai suoi stracci volgari, Vivian prova imbarazzo a frequentare negozi luxury e – di fatto – viene anche cacciata. Per fortuna in suo aiuto arriva il direttore dell’hotel dove soggiorna con Edward e, vestita di tutto punto, Vivian partecipa alla cena dopo aver imparato persino un po’ di buone maniere e quella vicinanza con Edward inizierà a diventare pericolosa per i loro cuori malandati.

Pretty Woman: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Pretty Woman? Si tratta di un cult del 1990 che ha lanciato Julia Roberts. Al suo fianco, Richard Gere. Nel cast anche Ralph Bellamy che interpreta James Morse, Jason Alexander che interpreta Philip Stuckey, Laura Sangiacomo che interpreta Kit De Luca, Amy Yasbeck che interpreta Elizabeth Stuckey, Ezinor Donaheu nelle vesti di Bridget e Alex Hyde-White che interpreta David Morse. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Richard Gere: Edward Lewis

Julia Roberts: Vivian Ward

Ralph Bellamy: James Morse

Jason Alexander: Philip Stuckey

Laura San Giacomo: Kit De Luca

Alex Hyde-White: David Morse

Amy Yasbeck: Elizabeth Stuckey

Elinor Donahue: Bridget

William Gallo: Carlos

Jason Randal: prestigiatore

Héctor Elizondo: Barney Thompson

Judith Baldwin: Susan

Larry Miller: mister Hollister

Hank Azaria: detective Albertson

Streaming e tv: dove vederlo

Dove vedere Pretty Woman in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 28 maggio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.