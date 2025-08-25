Poveri ma ricchi: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, lunedì 25 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Poveri ma ricchi, film commedia del 2016 diretto da Fausto Brizzi. Il film è liberamente tratto dall’originale francese Les Tuche (2011). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La famiglia Tucci di Torresecca, paesino della campagna romana, è composta dall’impiegato caseario Danilo e dalla casalinga Loredana, i loro figli, la commessa influencer adolescente Tamara e lo studioso bambino Kevi (senza la “n” finale per ignoranza del padre), lo zio botanico Marcello e la nonna pensionata e vedova Nicoletta. Nonostante la situazione economica tutt’altro che florida, essi sono una famiglia allegra e unita che vive serenamente, gustandosi quotidianamente una gran quantità supplì, cucinati da Danilo e Loredana.

Un giorno Loredana vince alla lotteria cento milioni di euro, e tutta la famiglia decide di godersi la vincita senza farne parola con nessuno, per evitare che tutto il paese venga da loro a chiedere soldi. Tuttavia ben presto il segreto viene svelato e tutta la famiglia Tucci decide di emigrare a Milano per iniziare una nuova vita.

Arrivati nella metropoli lombarda, possono finalmente utilizzare i soldi senza doversi più nascondere. Si trasferiscono dapprima in un albergo a cinque stelle per poi comprarsi un attico di lusso, spendendo a piene mani, dove in entrambi casi sono serviti e riveriti dal mite maggiordomo Gustavo. Nel frattempo Marcello conosce Valentina, una cameriera dell’hotel, e subito se ne innamora, ma poiché la ragazza non riesce a sopportare le persone ricche, si finge un poveraccio e, per amore suo, si trova anche un lavoro come lavapiatti nello stesso albergo. Quando poi il giorno del compleanno di Marcello Valentina lo invita a casa sua dopo il lavoro per festeggiare, tra i due scocca la scintilla e inizia una storia d’amore.

La nuova vita nell’ambiente altolocato finisce tuttavia stroncata da una inaspettata e sgradita sorpresa. Danilo decide di investire tutti i soldi rimasti per allestire una scuderia di Formula 1, ma finisce preda di un truffatore, così i Tucci si ritrovano di nuovo poveri e costretti a tornare alla loro vecchia vita a Torresecca, salvo Marcello che rimane a Milano e si sposa con Valentina.

Poveri ma ricchi: il cast

Abbiamo visto la trama di Poveri ma ricchi, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Christian De Sica: Danilo Tucci

Lucia Ocone: Loredana Bertocchi

Anna Mazzamauro: Nonna Nicoletta

Enrico Brignano: Marcello Bertocchi

Giulio Bartolomei: Kevi Tucci

Lodovica Comello: Valentina

Federica Lucaferri: Tamara Tucci

Ubaldo Pantani: Gustavo

Massimo Ferrero: Enzo Gamotti, sindaco di Torresecca

Alessandra Carrillo: commessa di Unieuro

Gianmarco Tognazzi: Lallo De Bernardi

Paolo Casiraghi: Sig. Sleiter

Camila Raznovich: Sig.ra Sleiter

Giobbe Covatta: Don Genesio

Luca Sandri: Concierge del Grand Hotel

Bebo Storti: capocuoco

Stefano Ambrogi: capo di Danilo

Miloud Mourad Benamara: lavapiatti egiziano

Al Bano: se stesso

Gabriel Garko: se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Poveri ma ricchi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 25 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming su Mediaset.