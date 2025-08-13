Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Poly: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Poly: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, 13 agosto 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda il film Poly, pellicola del 2020 diretta da Nicolas Vanier, un film adatto a tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Il film diretto da Nicolas Vanier, segue la storia di Cécile, una ragazzina di 10 anni, che durante l’estate del 1964, è costretta dalla madre Louise, a lasciare Parigi per trasferirsi in un piccolo villaggio nel sud della Francia. Una volta arrivata sul posto Cécile non è contenta: la nuova casa non le piace, gli altri bambini si prendono gioco di lei e le manca suo padre, in viaggio per l’Italia. Cécile si sente sola e annoiata fino a quando un circo di passaggio si ferma vicino casa. La star dello spettacolo è un pony di nome Poly, che purtroppo viene maltrattato dal mostruoso proprietario del circo. Tra Poly e Cécile nascerà uno straordinario rapporto di amicizia che segnerà l’inizio di un’incredibile avventura…

Poly: il cast del film

La regia è di Nicolas Vanier. Nel cast grandi attori come François Cluzet, Julie Gayet e Patrick Timsit.

Streaming e tv

Dove vedere Poly in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 13 agosto 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
